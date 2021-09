Aiuti anti-crisi, richiesti alla Regione 2,7 milioni di euro

Ammontano a oltre 2,7 milioni di euro gli aiuti anti-Covid19 richiesti alla Regione da 178 imprese valdostane. Dal 30 agosto, a d'oggi, sono state 34 le domande presentate dalle aziende agricole, 40 quelle prevenienti dal settore turistico-ricettivo e 103, invece, le richieste per il settore industriale e artigianale.

Il contributo, una tantum a fondo perduto del 30% della spesa ammessa, è finalizzato alla parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali dell'impresa. Possono accedere alla misura di sostegno le attività turistico-ricettive, commerciali, imprese industriali, artigianali e agricole e gestori di rifugi alpini con sede legale o operativa in Valle d'Aosta.

I lavoratori autonomi e i titolari di partita iva potranno richiedere il contribuito solo per investimenti finalizzati alla digitalizzazione.

La Regione ha stanziato un fondo di 13 milioni di euro. Le domande si possono presentare fino al 29 ottobre.