Vaccini, in Valle d'Aosta stop prenotazioni dal 10 settembre

La campagna vaccinale anticovid19 si avvicina alla sua fase conclusiva in Valle d'Aosta. Le prenotazioni massive per le prime dosi avranno termine il 10 settembre 2021. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "fino a tale data sarà anche possibile, per un numero predefinito di utenti, accedere alla vaccinazione senza prenotazione sia al Palaindoor (tutti i pomeriggi eccetto la domenica) che al polo vaccinale di Châtillon (mercoledì e sabato pomeriggio)".

Gli assistiti che non avranno ancora effettuato la prima dose alla data del 10 settembre e volessero aderire successivamente alla vaccinazione dovranno inviare una mail o telefonare al servizio Infovaccini che provvederà a fornire una prenotazione in alcune date successive. È prevista l'organizzazione di ulteriori sedute dedicate anche per i minori di età superiore ai 12 anni.