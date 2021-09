ConfCommercio, nuovo piano traffico desertifica Aosta

"Concordiamo con il Sindaco che con il suo Piano del traffico costruirà una città diversa.

ConfCommercio però teme che il suo progetto sarà peggiore di quello di adesso causando una desertificazione del centro senza preoccuparsi della valorizzazione". Lo dichiara Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, associazione "fortemente preoccupata per l'ostinazione con la quale la Giunta Comunale non voglia scendere a compromessi con le categorie interessate".

"Ad Aosta - si legge in una nota - non ci sono solo salotti verdi. Ci sono imprese, attività, commercio e ristorazione che con il piano del traffico pagheranno un prezzo troppo alto per le scelte ideologiche". Confcommercio VdA lancia quindi un nuovo appello alla Giunta "per un confronto sereno e costruttivo".

"Chiediamo umiltà da parte di tutti - aggiunge Dominidiato - e ci stupiamo che il Sindaco sia giunto al punto di dire che se le scelte non piacciono ad alcune categorie non importa, non saremo rieletti, ce ne faremo una ragione ma avremo provato a costruire un modello di città diverso, che siamo sicuri sia piena di opportunità economiche e di arricchimento sociale e culturale.

Noi pensiamo che i danni causati da questo piano del traffico, qualora fosse applicato nella sua globalità, non risarcirà i cittadini e quanti producono ricchezza con la mancata rielezione di questo o quel Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale".