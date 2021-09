Turismo: ambientalisti, a Cime Bianche preclusi impianti

In merito allo studio di fattibilità del collegamento funiviario nel vallone delle Cime Bianche, prima ancora della valutazione tecnico/economica "è dirimente porre attenzione al fatto che nel sito Rete Natura 2000 Zsc/Zps 'Ambienti glaciali del Monte Rosa' la normativa vigente preclude la realizzazione di impianti di risalita". Lo scrive l'associazione "Ripartire dalle Cime Bianche' in una lettera allo studio tecnico Montecno di Bolzano, incaricato di effettuare lo studio di fattibilità.

La stessa associazione ha anche presentato un esposto alla Corte dei Conti ritenendo "non giustificato l'investimento operato anche nelle fasi progettuali".