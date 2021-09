Tokyo 2021, cerimonia a Quart per celebrare Bonin e Marchiando

E' in programma domenica 5 settembre, alle 17, al Centro della Fondazione Sistema Ollignan di Quart, la cerimonia di festeggiamento per la partecipazione di Eleonora Marchiando (Atletica leggera) e Charlotte Bonin (Paratriathlon) ai Giochi dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Saranno presenti anche il Presidente del Comitato regionale Valle d'Aosta del Coni Jean Dondeynaz, il delegato del Comitato regionale Paralimpico Valle d'Aosta, Michele Tropiano, e l'Assessore allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz.

"La Valle d'Aosta è regione dalla grande vocazione e tradizione sportiva - si legge in una nota - ma con numeri esigui: la partecipazione di Eleonora Marchiando (400 metri ostacoli; Atletica leggera) e Charlotte Bonin (guida nel Paratriathlon dell'atleta Anna Barbaro, con la conquista della medaglia d'argento) all'ultimo evento a cinque cerchi è testimone dell'elevato livello di competitività raggiuto anche negli sport estivi".