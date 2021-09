Scuola, Valle d'Aosta potenzia trasporto studenti

La Regione Valle d'Aosta ha definito il Piano operativo dei trasporti per gli studenti. E' prevista un'implementazione di 90 corse di autobus giornaliere e un rinforzo del trasporto ferroviario nelle ore di punta, con l'ausilio di autobus. I poli di rilevante interesse sono quello di Aosta, dove gravita la maggior parte degli studenti valdostani e quelli di Châtillon/Saint-Vincent, Verrès e Courmayeur.

I mezzi del trasporto pubblico locale avranno capienza massima dell'80 per cento.

La spesa prevista, fino al 31 dicembre, per i bus è di oltre 660 mila euro mentre, quella per i servizi ferroviari è di 40 mila euro. La copertura dei relativi costi sarà effettuata con risorse regionali. Il Piano sarà trasmesso nelle prossime ore ai Ministeri delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili e dell'Interno.