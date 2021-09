Incidenti lavoro, folla a funerali di Pepellin e Dal Dosso

Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto nella chiesa di Jovencan all'imprenditore Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco del paese, e di Velio Dal Dosso, 51 anni, operaio di Gressan, morti dopo essere stati travolti da una lastra di cemento che stavano scaricando.

A portare i feretri non solo i colleghi di lavoro ma anche gli amici e i volontari dei vigili del fuoco dei due paesi. I sindaci di Jovençan, Riccardo Desaymonet, e di Gressan, Michel Martinet, per la giornata di oggi hanno proclamato il lutto cittadino.

La cerimonia funebre si è svolta nel prato adiacente alla chiesa, per permettere a tutti, nel rispetto delle norme anti-Covid, di poter assistere alla funzione.

''Siamo qui con il cuore in gola - ha detto il parrocco, Michel Ottin, nella sua omelia - accanto ai nostri fratelli che ci hanno lasciato. Insieme, Sandro e Velio hanno costruito tante belle cose, condiviso tante belle cose e tutti noi conserviamo di loro tanti bei ricordi''.

L'incidente in cui hanno perso la i due uomini, è avvenuto il 24 agosto in un cantiere in frazione Barral, di proprietà di Pepellin, titolare dell'impresa che stava costruendo un b&b.

Stavano scaricando delle lastre di cemento dal camion, quando una di queste è scivolata schiacciandoli. Entrambi erano arrivati all'ospedale regionale in condizioni molto gravi: Pepellin è morto subito dopo l'arrivo in Pronto soccorso e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione dove è deceduto alcune ore più tardi.