Furto al bar Cristallo di Aosta, bottino 300 euro

Furto la notte scorsa al bar Cristallo di via Festaz ad Aosta. Il bottino è di 300 euro e di un lettore cd. Sul fatto stanno indagando i carabinieri, così come su alcuni tentativi di furto in hotel a Courmayeur, almeno quattro, e di un colpo messo a segno al b&b L'Abris des Amis. In questo caso è stata rubata la cassetta di sicurezza ed è ancora da quantificare l'ammontare del furto. A ridosso di Ferragosto, erano stati presi di mira dai ladri gli alberghi di Cervinia. Anche in questo caso le indagini le stanno svolgendo i carabinieri.