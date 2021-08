Torna Plaisirs de culture, tema 2021 è l'inclusione

Torna Plaisirs de Culture, la rassegna di eventi culturali organizzati in Valle d'Aosta in occasione delle Giornate europee del Patrimonio.

Il tema individuato per l'edizione 2021, in programma dal 18 al 26 settembre, è "Heritage All Inclusive - Patrimonio culturale tutti inclusi" scelto per "sottolineare l'aspetto dell'inclusione e della diversità nell'approccio e nell'esperienza del patrimonio culturale". L'obiettivo - si legge in una nota - è "riuscire a includere nell'esperienza culturale quelle fasce di utenti che, per le ragioni più diverse, non si avvicinano o frequentano poco i luoghi della cultura regionali".

Abbracciando l'idea di favorire percorsi di inclusione sociale e promuovere la partecipazione attiva, l'edizione 2021 di Plaisirs de Culture prevede la partecipazione dell'assessorato alle Politiche sociali che propone alcune attività del progetto Fami (Fondo asilo migrazione integrazione Impact), il cui fine è proprio quello di qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri.

Plaisirs de Culture 2021, definita "una rassegna vivace, multiculturale e caleidoscopica", vede la partecipazione di 50 partner per oltre 100 iniziative tra visite, laboratori, conferenze, escursioni, presentazioni di libri e aperture straordinarie a ingresso gratuito o a tariffa ridotta.