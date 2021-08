Solidarietà, console Cuba ringrazia Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 31 AGO - "Noi cubani abbiamo una grande collaborazione con il resto del mondo, per cui vogliamo ringraziare i valdostani per questa iniziativa di solidarietà.

Non dimenticheremo mai questa attività, che conferma l'amicizia tra Italia e Cuba". Lo ha detto il Console generale di Cuba a Milano, Llanio González Pérez, dopo la raccolta di farmaci e di materiale sanitario in favore della popolazione cubana in emergenza, avviata a fine luglio dall'associazione Uniendo Raices in stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana della Valle d'Aosta ed il Csv Vda.

In dettaglio sono stati inviati nell'isola caraibica cinque bancali di materiale sanitario (principalmente camici, guanti, mascherine, tamponi, garze) e farmaci. (ANSA).