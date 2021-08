Artisti di strada tornano ad animare centro di Aosta

Per due giorni gli artisti di strada tornano ad animare il centro storico di Aosta. Il festival è in programma il 4 e 5 settembre nel centro storico di Aosta, con spettacoli gratuiti in piazza Chanoux e in piazza Roncas. E' prevista anche un'appendice al quartiere Cogne e al quartiere Dora.

Ad esibirsi saranno clown, musicisti, giocolieri, attori, danzatrici, mimi, "tutti con esperienza internazionale" spiegano gli organizzatori. Per ogni spettacolo saranno obbligatori mascherina e distanziamento, ma non sarà chiesto il Green pass in quanto si svolgono all'aperto.

"Abbiamo mantenuto la promessa - ha commentato il sindaco, Gianni Nuti - di fare il Festival degli artisti di strada e di cercare di riportarlo agli antichi fasti. Le buone iniziative come questa devono essere patrimonio della collettività".

"L'obiettivo - ha aggiunto l'assessore Alina Sapinet - è di coinvolgere e far divertire tanta gente, cercando di dimenticare la pandemia".