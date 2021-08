Lega, piano traffico Aosta non considera necessità commercianti

"Il nuovo Piano del traffico della città di Aosta sta facendo discutere animatamente i cittadini e tutti i portatori di interessi. Le decisioni sono state prese senza tenere in nessun conto le necessità dei commercianti del centro storico e degli aostani che risiedono in quelle zone". Lo dichiara il Segretario della Lega Vallée d'Aoste, Marialice Boldi, che aggiunge: "Il nuovo piano mette in seria difficoltà i genitori degli alunni frequentanti le scuole di piazza San Francesco. Nessuna attenzione è stata poi dedicata alle persone con difficoltà motoria, disabili e anziani, che vedranno altamente limitate le loro possibilità di accesso al centro storico. Per tali ragioni riteniamo opportuno confrontarci con i cittadini e i commercianti della zona pedonale per raccogliere le loro istanze che porteremo nuovamente in Consiglio comunale".

A tal proposito la Lega Vda organizza un incontro aperto alla popolazione per giovedì 2 settembre, alle 19, nell''Hotel des Etats di Aosta.