Incidenti lavoro, mercoledì funerali di Pepellin e Dal Dosso

Si svolgeranno mercoledì primo settembre a Jovencan i funerali dell'imprenditore Sandro Pepellin, di 70 anni, ex sindaco di Jovencan, e di Velio Dal Dosso, 51 anni, operaio di Gressan, morti dopo essere stati travolti da una lastra di cemento che stavano scaricando. Le esequie sono previste alle 14,30. La procura - pm Manlio D'Ambrosi - ha concesso il nullaosta al termine dell'autopsia, che è stata condotta dal medico legale Pasquale Beltempo.

L'incidente è avvenuto il 24 agosto in un cantiere in frazione Barral, di proprietà di Pepellin, titolare dell'impresa che stava costruendo un b&b. I due uomini stavano scaricando delle lastre di cemento dal camion, quando una di queste è scivolata schiacciandoli. Entrambi erano arrivati all'ospedale regionale in condizioni molto gravi: Pepellin è morto qualche ora dopo l'arrivo in Pronto soccorso e Dal Dosso era stato ricoverato in Rianimazione dove è morto poche ore dopo.