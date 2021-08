Carabinieri, Cuccurullo nuovo comandante gruppo Aosta

Cambio al vertice del gruppo Carabinieri di Aosta: il colonnello Carlo Lecca, dopo due anni di permanenza in Valle d'Aosta, è stato trasferito quale Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, e al suo posto è stato nominato il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, proveniente dal 'Center of Excellence for Stability Police Units' di Vicenza.

Il nuovo comandante ha 51 anni, è di origini campane, è sposato è ha una figlia. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, si è arruolato nell'Arma come Sottufficiale nel '91, dopo alcune esperienze in Sardegna, nel Sulcis, nel 1995 è entrato all'Accademia Militare di Modena e quindi alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Successivamente è stato assegnato al 12/o Battaglione Carabinieri "Sicilia" di Palermo e dopo un anno ha iniziato la sua carriera nell'Arma territoriale, prima al comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo San Lorenzo e poi della Compagnia di San Marco Argentano in Provincia di Cosenza. Infine è stato nella Compagnia di Perugia ed al Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trento.