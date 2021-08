Utmb: vince il francese Francois d'Haene

E' il francese Francois d'Haene, 35 anni, il vincitore dell'Ultra Trail du Mont Blanc 2021, una delle più importanti gare di corsa in montagna del mondo. E' al suo quarto successo, dopo quelli del 2012, del 2014 e del 2017.

L'atleta, che con questa vittoria è il corridore più decorato, ha percorso i 171 chilometri della gara in 20 ore e 45 minuti, aggiudicandosi così la quarta vittoria.

Un podio tutto francese per questa edizione, gli altri vincitori sono: Aurélien Dunand Pallaz (20 ore 58 minuti) e Mathieu Blanchard (21ore e 12 minuti). Per le donne, si impone su tutte, l'americana Courtney Dauwalter, già vincitrice dell'edizione le 2019, che ha concluso la gara in 21 ore e 48 minuti.