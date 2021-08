Trovato morto turista genovese disperso a Courmayeur

E' stato ritrovato morto Massimiliano Callori di Vignale, di 72 anni, di Genova, un turista disperso da giovedì nella zona della val Sapin a Courmayeur (Aosta). Il corpo dell'uomo è stato avvistato dall'elicottero del soccorso alpino valdostano al quale ha partecipato anche un vigile del fuoco.

L'uomo era in un sentiero, in una zona molto boschiva, che porta Tsapy porta a Freydevaz in val Sapin.