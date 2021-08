Migranti: condannato a 12 mesi per passaporto falso

Un cittadino congolese di 21 anni è stato condannato in tribunale ad Aosta a 12 mesi di reclusione perché trovato in possesso di un passaporto contraffatto. Il giovane era stato arrestato ieri dalla polizia di frontiera al traforo del Monte Bianco. Ai controlli ha esibito agli agenti un passaporto belga risultato contraffatto. Il giovane è stato giudicato per direttissima.