Enti locali: Valpelline ospita prime Mini Olimpiadi VdA

L'area verde di Valpelline ospiterà sabato 4 e domenica 5 settembre la prima edizione delle Mini Olimpiadi della Valle d'Aosta: una due giorni all'insegna dello sport non competitivo dedicata ai più piccoli.

"Siamo contenti - commenta il sindaco di Valpelline Maurizio Lanivi - di ospitare l'evento. L'area si presta alle famiglie e la manifestazione è nel solco di un progetto di rilancio della zona. In autunno inizieranno i lavori di riqualificazione dell'area e la manutenzione straordinaria della struttura che ospita l'attività commerciale".

E' previsto anche l'allestimento di un parco giochi per una spesa complessiva di 400 mila euro. "Nel 2022 - annuncia Lanivi - realizzeremo anche una pista di allenamento per la scuola di mountain bike".

Nel pomeriggio di sabato, dalle 14 in poi, i piccoli atleti potranno misurarsi con diverse discipline sportive, guidati da istruttori qualificati. Si spazierà dall'atletica fino ad arrivare agli sport tradizionali. Domenica, i giochi entreranno nel vivo alle 10 e i partecipanti si cimenteranno in ben cinque prove diverse di atletica. Potranno prendere parte all'evento i piccoli nati tra il 2011 e il 2015; non si gareggerà per categoria ma per anno di età e non ci saranno né vincitori né vinti. Tutti porteranno a casa un ricchissimo pacco gara e la medaglia più sospirata, quella d'oro.

A dare vita alla manifestazione Giovanni Ienaro, presidente dell'Inrun, con il supporto della Calvesi e con patrocinio del Coni VdAe del Comune di Valpelline ha dato vita alla manifestazione.