Vaccini: Lavevaz, più di 80.000 valdostani almeno prima dose

"Più di 80.000 valdostani hanno già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Era l'obiettivo che ci eravamo posti per la fine dell'estate. Ora è un momento fondamentale della campagna vaccinale, restano anche in Valle d'Aosta sacche di persone da convincere, su questo bisogna lavorare". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, facendo il punto sulla campagna vaccinale per il Covid-19. "Faccio un richiamo al 25% del personale scolastico che non ha ancora il Green pass - ha aggiunto - per permettere alla scuola valdostana di ripartire in modo regolare, evitando il rischio di un ritorno alla didattica a distanza".