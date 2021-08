Vaccini: Barmasse, non si deve allentare la guardia

"Non bisogna allentare la guardia. E' importantissimo vaccinarsi. Finora abbiamo raggiunto numeri importanti e siamo in dirittura d'arrivo. La vaccinazione è un dovere civico, solo così la nostra società potrà uscire da questa situazione". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, intervenendo alla conferenza stampa sulla campagna vaccinale in Valle d'Aosta.

"Serve un colpo di reni - ha aggiunto il commissario dell'Usl valdostana, Massimo Uberti - per convincere i dubbiosi, i vantaggi del vaccino sono incomparabilmente superiori agli svantaggi. Basti pensare che al Parini oltre il 90% dei ricoveri per Covid in questo periodo riguarda pazienti che non erano vaccinati".