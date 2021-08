Vaccini: Barmasse, discreto risultato campagna in Vda

"Non siamo la peggiore regione di Italia, siamo intorno alla media nazionale. L'organizzazione della campagna è stata perfetta, la macchina ha funzionato. Il problema è la sensibilizzazione delle persone, abbiamo fatto anche due campagne di sensibilizzazione, spesso è una questione di scelte personali. Il risultato della campagna vaccinale in Valle d'Aosta è discreto". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione della campagna vaccinale in Valle d'Aosta.