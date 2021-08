In Valle d'Aosta ci sono ancora 68 sanitari che non sono vaccinati né hanno presentato certificati medici in tal senso. Il dato è stato fornito dal direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini, in una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale. In totale sono 243 i sanitari - medici, infermieri e oss - che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, ma in 175 hanno presentato un certificato medico. "Sono numeri che si stanno riducendo" ha aggiunto Giardini.