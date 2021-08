Turista disperso a Courmayeur, avviate ricerche

Sono in corso da ieri sera a Courmayeur nella zona della Val Sapin le ricerche di un turista di circa 70 anni che non ha fatto più rientro. A dare l'allarme sono stati i familiari in tarda serata. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte ma senza esito. Questa mattina sono riprese anche con i sorvoli dell'elicottero del soccorso alpino valdostano. Alle ricerche coordinate dai vigili del fuoco stanno partecipando anche gli uomini del corpo forestale della Valle d'Aosta e le forze dell'ordine.