Green pass, comitato invita a non applicazione in scuole Vda

"Nel denunciare l'aggressione subita dal personale scolastico per le umilianti imposizioni nella sfera personale e professionale di una norma lesiva dei diritti costituzionali e dei principi internazionali" il neonato Comitato "Educazione e Libertà Valle d'Aosta" - che rappresenta oltre 250 lavoratori della scuola (docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario) su un totale di 4.528 - in una lettera invita la Regione "a disapplicare la normativa dell'articolo 9 ter D.L. 52/2021" ovvero l'obbligo di Green pass per personale scolastico e studenti.

"Il nostro è, ad oggi, un invito - si legge in una nota - all'applicazione delle norme europee e quei valori fondanti alla base della nostra società. Crediamo di poter portare un utile contributo di conoscenza riferendoci alle leggi che sottendono, o dovrebbero sottendere, il DL111/2021 riguardante l'utilizzo del Green Pass a scuola. Siamo vicini a tutti coloro che con argomentazioni serie e puntuali alimentano il dibattito democratico prendendo le distanze da posizioni fondamentaliste sia definite "No Vax" (negazionisti di ogni realtà emergenziale) che "Trojan" (coloro che utilizzano l'emergenza Covid per smantellare il sistema democratico e i diritti civili). Siamo per la libertà di scelta, qualunque essa sia, nel rispetto del diritto europeo, quello nazionale e dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".