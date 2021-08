Covid: 13 guariti e calano ancora ricoverati in Vda

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta è stato rilevato un nuovo caso positivo al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 275 persone sottoposte a tampone. Tredici i guariti. Il numero dei contagiati attuali scende a 128 di cui due ricoverati all'ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva), uno in meno di ieri. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl. I morti dall'inizio della pandemia sono 473.