Aeroporti: 10 milioni per completamento Corrado Gex

La Giunta regionale ha approvato la rimodulazione delle risorse finanziarie e la progettazione esecutiva del completamento del terminal passeggeri dell'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe. L'importo complessivo dell'intervento è stimato in circa 10 milioni di euro e la durata dei lavori è prevista in circa 450 giorni.

"Con l'approvazione odierna - riferisce l'Assessore Carlo Marzi - possiamo dar corso alle successive attività di completamento dell'opera, i cui lavori sono interrotti dal gennaio 2013, prevedendo l'ultimazione della nuova aerostazione, il miglioramento dell'accessibilità al sistema aeroportuale, la realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna, le dotazioni informatiche, tecnologiche e le forniture degli arredi. Possiamo ora pensare concretamente a una struttura funzionale che riservi spazi adeguati per le attività istituzionali e gli operatori di aviazione generale, favorendo l'incremento delle attività di protezione civile ed elisoccorso, ma anche i voli business, i voli turistici a vela e a motore e la pratica con droni".