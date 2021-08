Rinascimento, Piano traffico non considera impatto su attività

"Siamo a favore di processi di pedonalizzazione e di valorizzazione del traffico ciclabile con piste attrezzate" ma "tali principi devono essere adottati attraverso una attenta contestualizzazione e nella considerazione degli impatti sulle attività commerciali e sui fabbisogni concreti di mobilità". Lo sostiene Rinascimento in merito al nuovo Piano del traffico del Comune di Aosta.

"Ci pare che il documento, una mera riedizione di quello del 2011, riediting commissionato nel 2019 - si legge in una nota - sia totalmente avulso dalla realtà della Città, quasi sembrerebbe redatto da chi la città non la conosce per nulla e inoltre: abbia in larga parte contenuti del tutto generici e vaghi oltre che tecnicamente non suffragati, rappresenti l'innesco di danni economici enormi per molte attività commerciali privandole di fatto di flussi di clientela, e trascuri completamente gli investimenti".

"In conclusione - osserva Giovanni Girardini, Presidente di Rinascimento Valle d'Aosta - non possiamo che essere molto sfavorevoli rispetto ai contenuti del documento fatto proprio dalla maggioranza e auspichiamo un profondo riesame che parta dalla consultazione delle categorie economiche, delle rappresentanze dei cittadini, dalla stessa Amministrazione Regionale che ci pare non essere per nulla coinvolta e soprattutto dalla conoscenza attenta delle specificità della nostra Città".