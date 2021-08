ConfCommercio, Piano traffico Aosta ha forti criticità

''Il piano generale del traffico di Aosta presentato dall'amministrazione comunale ha degli aspetti di forte criticità. Il nostro obiettivo non è quello di alimentare le polemiche, ma di ascoltare i nostri associati e di dialogare''. Lo ha detto il presidente di Confcommercio Valle d'Aosta, Graziano Dominidiato, alla conferenza stampa per discutere del piano generale del traffico di Aosta, presentato dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane.

Secondo l'associazione di categoria ''le indicazioni e le previsioni di Piano risultano basate su un quadro conoscitivo comunale e del proprio agglomerato parzialmente insufficiente così come il rispetto di tutti i contenuti della normativa''.

Per Confcommercio "l'amministrazione non ha tenuto conto in maniera adeguata dei flussi turistici stagionali, oltre ad aver considerato poco il fenomeno del pendolarismo, così come la sosta abitativa su aree pubbliche. Per questo, i commercianti chiedono di apportare al Piano modifiche e integrazioni per ''ovviare alle carenze individuate al fine di migliorare nei contenuti, sia sotto l'aspetto politico che tecnico, uno strumento così importante per il miglioramento e lo sviluppo della città oltre alla vita dei suoi abitanti''. Per l'architetto aostano Giacomo Galvani, consulente di Confcommercio, ''era necessario avere un confronto per la redazione del piano, cosa che non c'è stata''.