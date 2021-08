Ad Aosta scatta progetto "Pride not prejudice"

"Pride not prejudice" è il titolo del progetto promosso dall'Associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA è che si svolgerà tra settembre e novembre alla Cittadella dei Giovani di Aosta. Organizzato in collaborazione con l'Associazione Dora - Donne in VdA e realizzato grazie al bando Progetti sociali 2021 del CSV Valle d'Aosta, prenderà il via sabato 4 settembre, alle 21, con la proiezione del film 'Il rosa nudo' di Giovanni Coda, film ispirato alla vita di Pierre Seel, omosessuale deportato nei campi di concentramento nazisti.

Domenica 5 settembre, alle 21sarà proiettato il film 'Gli anni amari', di Andrea Adriatico, che racconta la vita e l'attivismo di Mario Mieli, una delle personalità più significative del Movimento LGBTQ+ italiano. Inoltre dal 13 al 19 settembre sarà possibile visitare 'In my pace', progetto fotografico che vede uniti quattro artisti (Salvatore Giò Gagliano, Giulia Lungo, Simone Manzocchi e Franco Marino) per raccontare la storia di persone e di luoghi per lo più sconosciuti, focalizzandosi sulla comunità Lgbtq+ migrante. Sempre il 13 settembre, alle 21, Giorgio Ghibaudo e Gianluca Polastri presenteranno il libro Queerfobia (D editore) che, attraverso racconti, poesie, immagini, vuole raccontare il fenomeno dell'omobitransfobia.

Nel fine settimana del 18 e 19 settembre saranno protagoniste le Nina's Drag Queens ovvero Lorenzo Piccolo, in arte Dora, e Alessio Calciolari, in arte Donata.

Nell'occasione è previsto 'Piccoli esercizi di trasformazione', un laboratorio Drag in due lezioni. Sabato 18 settembre si chiuderà, alle 22, con la Serata spaccatacchi!, un DJ-set e serata di performance, mentre domenica 19 settembre, alle 15:30, le Nina's Drag Queens leggeranno storie per bambin*, nell'evento intitolato Storie arcobaleno. Il progetto si chiuderà a novembre quando, in data ancora da definire, sarà presente la sociolinguista Vera Gheno, che parlerà di linguaggio inclusivo.