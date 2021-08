Travolto da tronchi di legna, giovane è grave

Un giovane lavoratore è stato travolto da alcuni tronchi di legna che stava movimentando. E' stato condotto al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dove i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione per un politrauma; la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto in serata a Pila, nel comune di Gressan. Secondo quanto si è appreso la legna proviene dal taglio dei boschi ed era stata accumulata nel parcheggio della chiesa di Pesein. Proprio durante le manovre i tronchi si sono spostati e hanno travolto il lavoratore.