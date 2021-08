Quotidiamo, raccolte 10 tonnellate cibo in 6 mesi

Il servizio "Quotidiamo" - l'emporio solidale di Aosta che vuole aiutare le persone in difficoltà, convogliando le eccedenze di alimenti freschi e secchi commestibili sulle nuove situazioni di vulnerabilità e di impoverimento - nei primi sei mesi del 2021 ha raccolto 10 tonnellate di cibo tramite donazioni. "Abbiamo consegnato 1691 cassette di frutta e verdura, accompagnate ai pacchi alimentari - spiega Riccardo Jacquemod, presidente della Cooperativa La Sorgente - e per quanto riguarda le tessere, invece, abbiamo avuto 99 nuclei familiari a effettuare spese (ogni nucleo ha la tessera per sei mesi, alcune già attiva a gennaio 2021), per un totale di 289 persone. Inoltre, abbiamo aiutato circa 10 associazioni, cedendo gratuitamente prodotti e generi alimentari, inclusi pane, frutta e verdura, pasta e prodotti per l'infanzia".