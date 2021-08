Ospedali: donna valdostana lascia propri beni al Parini

Una donna valdostana - M.M., di 49 anni, di Pont-Saint-Martin, scomparsa a fine 2020 - ha lasciato i propri beni all'ospedale Parini di Aosta. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta che ha acquisito beni mobili e immobili. "Si tratta di un patrimonio cospicuo - si legge in una nota - composto da somme di denaro custodite in alcuni conti correnti bancari e postali e da diversi immobili siti sul territorio valdostano e, in parte, in un'altra Regione italiana (complessivamente tre alloggi, due case indipendenti, alcuni terreni). L'ammontare complessivo del lascito testamentario è in fase di definizione e di inventario. La destinazione d'uso degli immobili (o l'eventuale vendita, secondo i termini di legge) e l'impiego dei valori mobili saranno definiti successivamente".