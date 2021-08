Trovata morta turista ligure dispersa ieri su Becca d'Aran

E' stata trovata morta la turista ligure di 47 anni che risultava dispersa nella zona della Becca d'Aran, a Valtournenche. La vittima è Marta Lovotti, di 47 anni, residente a Genova. Era in vacanza con la madre nella loro casa di villeggiatura ad Antey-Saint-André. Secondo quanto si è appreso è caduta in un dirupo riportando ferite letali. L'allarme era scattato ieri sera, dopo che i familiari della donna non riuscivano a contattarla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso alpino valdostano e le forze dell'ordine. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, con squadre a terra di soccorritori, ma senza esito. Questa mattina il corpo è stato avvistato e recuperato.