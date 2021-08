Per tentata rapina, lesioni e danneggiamento aggravati la Polizia ha arrestato C.Z., di 45 anni, di origine tunisina, sorpreso in flagranza di reato. La notte scorsa, nei pressi della stazione ferroviaria di Aosta, ha aggredito un cittadino marocchino con una manichetta antincendio in ottone, per derubarlo. La vittima è stata trasportata in ospedale di Aosta, mentre l'aggressore è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.