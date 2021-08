Sedicenne alla guida fermato al traforo Monte Bianco

Un minorenne è stato fermato nel piazzale del traforo del Monte Bianco mentre si trovava alla guida di una Volkswagen Touran con targa francese, diretta Oltralpe, con a bordo i genitori e tre fratellini (di due, tre e quattro anni). E' accaduto nei giorni scorsi. La Polizia Stradale ha fermato l'auto per un controllo e ha trovato al volante un ragazzo bulgaro di sedici anni, compiuti da pochi giorni, residente in Francia. "Alla richiesta degli agenti del perché guidasse un'autovettura nonostante fosse minorenne - riferisce la polizia - il ragazzo rispondeva che il padre non poteva guidare in quanto aveva male ad una gamba".

La Polizia Stradale ha pertanto contestato al padre del ragazzo, anche proprietario del veicolo, una sanzione di oltre 2.000 euro nonché il fermo amministrativo del veicolo.