Sanità: ripresa attività ricoveri non urgenti al Parini

E' ripresa la normale attività di ricovero all'ospedale Parini di Aosta. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta precisando che "i ricoveri ordinari elettivi non urgenti sono stati sospesi per alcuni giorni, nel periodo di ferragosto, in considerazione del ripristino della piena operatività dell'ospedale e dell'aumento della pressione sulle strutture ospedaliere nel periodo di metà agosto".

Come sottolineato nella nota, "alcune criticità, prontamente risolte, si sono verificate in Pronto soccorso, dove l'elevato numero di accessi (in media 160 nelle 24 ore), in alcuni momenti della giornata, ha fatto registrare un rallentamento dei tempi di attesa (ma non di presa in carico) e a causa dell'elevato numero di ricoveri in area medica, con circa il 25% di pazienti provenienti da altre Regioni d'Italia e presenti in Valle d'Aosta per turismo".

"La pandemia, soprattutto nelle prime due 'ondate', ha generato un rallentamento nell'effettuazione delle sedute operatorie in elezione - spiega il direttore sanitario, Guido Giardini - per questo l'attività chirurgica è stata implementata quanto più possibile, per recuperare in tempi appropriati il pregresso attraverso processi di riorganizzazione. Questo si riverbera su tutto il sistema ospedaliero, a partire dalla disponibilità dei posti letto. Da qui, la necessità di sospendere per alcuni giorni l'attività dei ricoveri ordinari elettivi non urgenti. Ad oggi la situazione dei posti letto in ospedale è in deciso miglioramento, grazie anche al calo degli accessi in Pronto soccorso e dei ricoveri in area medica".