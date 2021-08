Due operai sono rimasti feriti oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro in un cantiere edile a Gressan. E' avvenuto verso le 16,30 in località Barral. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri, vigili del fuoco e l'ispettorato del lavoro dell'Usl. I due stavano scaricando delle lastre di cemento con una gru quando sono stati colpiti dal materiale. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dove sono in corso le analisi per accertare le loro condizioni.