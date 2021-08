Assicurazione a condannati Casinò, nessun indennizzo

"Dalla sentenza 350/2021 resa dalla Corte dei Conti si evince in maniera conclamata la consapevolezza dell'illegittimità e della dannosità delle azioni poste in essere con il concorso dei condannati , consapevolezza che è stata scientemente sottaciuta in sede del trasferimento del rischio. Per tale ragione, allo stato, riteniamo che non vi siano ragioni per accordare alcun indennizzo". Lo scrive l'assicurazione Aig Europe ai consiglieri ed ex consiglieri regionali condannati dalla terza sezione di Appello della Corte di Conti al risarcimento di 16 milioni di euro per il finanziamento di 140 milioni di euro erogati al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015.

In attesa che venga notificato l'atto di messa in mora da parte della Regione ai condannati (che hanno beni e conti correnti tutt'ora bloccati), si fa sempre più arduo il percorso per i sei attuali consiglieri regionali che rischiano di dover lasciare l'incarico nel caso in cui non riescano a pagare le somme richieste, da 2,4 milioni di euro a 586.000 euro.