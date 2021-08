Lavevaz, Maison Val d'Aoste abbia gestione pubblico-privato

Per la Maison du Val d'Aoste di Parigi è "imperativo trovare, e in tempi sufficientemente brevi, un nuovo modello di gestione attraverso una collaborazione tra pubblico e privato". Lo ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz durante la tavola rotonda svoltasi oggi ad Aosta con le associazioni degli "emigrés", all'indomani della tradizionale "Rencontre valdôtaine".

La Maison du Val d'Aoste è stata per anni la sede di rappresentanza della Regione autonoma nella capitale francese ma dall'inizio del 2020 è chiusa. "Si tratta - ha detto Lavevaz - di uno strumento concepito per promuovere l'immagine della Valle d'Aosta" e per "mantenere e sviluppare i legami con gli 'emigrés'. Per assicurare non solo la sua apertura al pubblico ma soprattutto la realizzazione di attività e progetti, bisogna trovare un gestore che sia in grado di rispondere ai bandi che Finaosta è tenuta a fare".