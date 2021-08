Nuovi treni bimodali in arrivo per la Valle d'Aosta. La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con il Ministero delle Infrastrutture per il finanziamento di tre treni bimodali ad alimentazione mista diesel-elettrica nell'ambito del piano operativo infrastrutture 2014-2020. Lo stanziamento deliberato è di circa 29,5 milioni di euro. I nuovi tre convogli si aggiungeranno ai 5 già acquistati in passato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con un investimento di 43 milioni.