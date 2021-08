ConfCommercio, necessario confronto su Piano traffico Aosta

"Il nuovo Piano generale del traffico prevede principalmente un estendersi a macchia d'olio delle zone Ztl, la chiusura al traffico di alcune piazze e vie di importanza strategica per la città ed una notevole e preoccupante riduzione dei parcheggi. Tale documento non considera i flussi turistici e non dà indicazioni sulle procedure di attuazione e quindi diventa importante e fondamentale un confronto costruttivo ed esaustivo con gli imprenditori per valutare l'impatto che tali cambiamenti avranno sulle singole imprese e sull'economia del capoluogo". Lo dichiara il presidente di ConfCommercio, Graziano Dominidiato, che ha convocato una conferenza stampa sul tema per il 26 agosto alle 10:30 (nella sala riunioni Bcc sita in via Garibaldi 3).

"E' necessario che l'Amministrazione Comunale - ha aggiunto - tenga conto anche delle esigenze di chi lavora in quanto l'obiettivo del Piano del Traffico dev'essere quello di favorire la qualità della vita nella città, il mantenimento e lo sviluppo armonioso delle attività presenti private (commercio, servizi ecc) e pubbliche (sanità, scuole, servizi amministrativi e cultura)".