A Saint-Oyen campo da padel al posto del tennis

(ANSA) - AOSTA, 21 AGO - Il Comune di Saint-Oyen avrà un campo da padel entro l'inverno. La struttura sarà realizzata in località Prenoud, vicino al campo da calcio (bar e spogliatoi), dove attualmente si trova il campo da tennis.

"L'idea - dice il sindaco Natalino Proment - era già partita l'anno scorso, ma tra la frana e il Covid non siamo riusciti a portarla avanti, quindi abbiamo sospeso per un po'. Quest'anno, però, abbiamo deciso di ripartire e, per questo motivo, abbiamo inserito l'iniziativa nell'ultima variazione di bilancio, che abbiamo votato a fine luglio".

Il Comune intende procedere con la realizzazione di tre lotti: impianto di illuminazione (con la realizzazione di una nuova linea elettrica dedicata all'accensione dei proiettori del campo), formazione di cordoli e pavimentazione in CLS e struttura del campo (posa della struttura in acciaio e dei vetri).

Per l'illuminazione i lavori (per 4 mila 880 euro) sono stati affidati all'operatore economico Guido Letey di Etroubles, mentre della realizzazione dei cordoli e della pavimentazione se ne occuperà la AlpiScavi srl (per circa 22 mila 500 euro) di Doues. La struttura del campo (circa 38 mila euro), infine, sarà fornita e installata dalla Eurosquash di Firenze. (ANSA).