Barmasse, stipendio medici ha rilevanza su attrattività Vda

"La carenza di personale medico all'Ospedale Parini di Aosta deriva da cause multifattoriali (limitati ambiti di ricerca, possibilità di carriera ridotte rispetto alle grandi aree metropolitane, minori occasioni di libera professione, per esempio), inserendosi in una realtà professionale molto complessa. Tuttavia, serenamente e senza ipocrisia, dobbiamo ammettere che anche il trattamento economico del personale sanitario, ha una sua rilevanza nella ridotta attrattività delle nostre strutture, soprattutto se paragonato ad altre realtà italiane e straniere a noi vicine". E' quanto dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Barmasse, in relazione alle dichiarazioni del presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, Roberto Rosset.