Ordine medici valdostani, non siamo mercenari

"La classe medica è stanca e la questione medica va molto al di là degli articoli che quasi quotidianamente appaiono sui media. Forse però ora si sta un po' esagerando quando si dipingono i medici come mercenari alla conquista del compenso più lauto e per questo in fuga dalla Valle di Aosta. Non è così e nulla serve alla salute aizzare la popolazione: non è che colpevolizzando i medici, si salva la sanità". Lo scrive, in una nota, Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei dei Medici e degli OdontoiatriF della Valle d'Aosta.

"Forse a momenti può sfuggire la nobiltà della nostra professione - prosegue - e forse, a momenti, può sfuggire che la nostra è una professione liberale, proprio perché scelta liberamente e portata avanti da uomini liberi e indipendenti. E' umiliante per tutti l'avvento di una medicina amministrata in cui il potere burocratico-amministrativo obbliga la professione a procedure poco adeguate alle complessità di un cittadino che da paziente è diventato una persona che rivendica i propri diritti".

Già da una ricerca di sette anni fa - si legge nella nota - erano emerse le preoccupazioni dei medici valdostani "non per le retribuzioni ma per la burocratizzazione dell'assistenza sanitaria, per il rischio sempre maggiore di essere chiamati in giudizio per eventi avversi indipendenti dalla loro volontà, per la politicizzazione della sanità, per la difficoltà a curare con risorse sempre minori, per la medicalizzazione di molti problemi esistenziali, per le difficoltà di comunicazione con i pazienti, per le aggressioni verbali e i conflitti, per le implicazioni etiche di coscienza sulle decisioni". Secondo Rosset "sono questi i motivi per cui forse è poco appetibile la nostra Regione e qualche medico decide di trasferirsi in altri contesti: i medici non possono essere considerati passacarte con contratti a gettone".