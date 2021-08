Covid, in Vda occupazione posti letto ospedale al 4,8%

E' del 4,8% in Valle d'Aosta l'occupazione di posti letto in area medica da parte di pazienti Covid-19. La soglia è del 15%. La percentuale di occupazione di posti letto in terapia intensiva è sempre a zero. L'incidenza a 7 giorni è di 73,4 casi per 100mila abitanti (per il periodo 13-19 agosto). Lo rivela la bozza del monitoraggio settimanale.

dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute.