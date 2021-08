Turismo: Forza Italia, situazione vergognosa ad Aosta

"Se è vero che la politica non va in vacanza, a maggior ragione in una realtà a forte vocazione turistica come Aosta, consigliamo vivamente a tutta la giunta e la maggioranza comunale di farsi un giro nella zona dell'autostazione di via Carrel e in diverse altre aree a ridosso delle mura romane, dove sono stati segnalati ogni genere di rifiuti, compresi materassi per il bivacco. Una situazione vergognosa, che va ad aggiungersi a una condizione delle strade cittadine e degli impianti di affissione che rappresenta un pessimo biglietto da visita". Lo dichiarano i consiglieri Paolo Laurencet e Renato Favre (Forza Italia). "Per non parlare poi del nuovo portale turistico della città di Aosta - proseguono - già in carenza di aggiornamenti nei suoi contenuti ad appena qualche mese dal suo lancio. Insomma, anziché farsi forte nel rispedire puntualmente al mittente, a colpi di astensione, le proposte che presentiamo in Consiglio comunale, la maggioranza meglio farebbe ad aprire finalmente gli occhi sulla città".