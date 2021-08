Rissa in strada ad Aosta, ferita al volto una donna

La polizia, la notte scorsa, è intervenuta ad Aosta in corso Battaglione per una rissa. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una donna di 30 anni, colpita al volto con un collo di bottiglia, e un altro uomo, un cittadino marocchino già conosciuto alle forze di polizia. L'uomo, palesemente ubriaco, ha dichiarato che la donna era stata colpita da una terza persona, versione confermata anche dalla vittima, che è stata portata in ospedale.

La donna non ha voluto sporgere denuncia. Gli investigatori hanno visionato le telecamere di video sorveglianza della zona e sequestrato il collo di bottiglia con cui sarebbe stata colpita.

Da quanto ricostruito, l'uomo e la donna avrebbero iniziato a litigare, e lui l'avrebbe colpita al volto prima di fuggire.