Covid: VdA, aiuti a scuole di sci a partire dal 13 settembre

Le scuole di sci che vorranno accedere ai contributi straordinari attivati dalla Regione nell'ambito dei provvedimenti anti-crisi Covid potranno presentare domanda a partire dal 13 settembre e fino al 30 settembre. E' quanto prevedono le disposizioni applicative approvate dalla giunta.

I contributi, riservati alle scuole di sci in regola per l'apertura al pubblico nella stagione invernale 2020-2021, sono concessi in proporzione alla media dei ricavi dichiarati nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, escludendo l'anno d'imposta con compenso o ricavo più basso. Allo scopo, è disponibile complessivamente 1 milione di euro.