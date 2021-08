A Saint-Barthélemy la prima edizione di Viaggin-mente

Si svolgerà a Saint-Barthélemy, in Valle d'Aosta, dal 22 al 29 agosto, la prima edizione di "Viaggin-mente". Si tratta di una esperienza di scambio culturale nell'ambito del progetto nazionale "Movi-Menti", selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nel bando "Nuove Generazioni" rivolto a minori nella fascia di età 5-14 anni.

Organizzata dalla Cooperativa Indaco, partner di progetto, in collaborazione con le organizzazioni referenti regionali Noi e gli Altri scs (Valle d'Aosta), Consorzio Copernico scs (Piemonte), Consorzio Tassano scs (Liguria), Fondazione Comunità Salernitana (Campania), Fondazione Comunità Val di Noto (Sicilia), e con la partecipazione di Cinemovel Foundation, la settimana all'ostello a Saint-Barthélemy sarà per 45 ragazzi provenienti dalle cinque regioni "una vacanza divertente, spensierata, finalizzata a costruire amicizie e a fare nuove esperienze con coetanei di altre regioni, dimenticando un po' così il lungo periodo di distanziamento e inattività che i giovani hanno vissuto in questi mesi a causa della pandemia". In programma attività, diurne e notturne, di animazione, di esplorazione e conoscenza del territorio e sportive, tra cui rafting, arrampicata, e-bike, una tendata notturna per osservare i cieli valdostani, una grigliata con falò, la visita all'osservatorio di Saint-Barthélemy e al Parc Animalier di Introd, e ancora attività laboratoriali creative e artistiche.