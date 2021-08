Green Pass: VdA, controlli non solo da pubblici ufficiali

Pubblici ufficiali, personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, titolari di strutture ricettive e di pubblici esercizi, proprietari di luoghi o locali che svolgono eventi, vettori aerei, marittimi e terrestri, gestori di strutture socio-sanitarie. E' questo l'elenco dei soggetti preposti al controllo del Green Pass, diffuso oggi dalla presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta in una ufficiale che "in relazione alle richieste di chiarimento pervenute" riporta alcune "precisazioni" Esclusi i pubblici ufficiali e gli addetti ai servizi di controllo degli spettacoli, tutti gli altri soggetti devono, per poter controllare i Green Pass, essere "incaricati con atto formale di delega recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica".

La presidenza della Regione puntualizza poi che anche l'accesso a sagre e fiere è consentito "esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19". Nel caso in cui gli eventi si svolgano all'aperto, in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, gli organizzatori si devono limitare a segnalare l'obbligo di possedere green pass: in caso di controlli a campione, sarà sanzionabile solo il soggetto che ne è privo e non invece gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.